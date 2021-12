Nuno Santos inaugura marcador. Gil Vicente 0-1 Sporting (2.ª parte)

Por Cátia Carmo 18 Dezembro, 2021 • 19:43 Partilhar este artigo Facebook

Logo aos dez minutos de jogo, Fujimoto entrou de sola numa falta sobre Matheus Reis e viu cartão vermelho, deixando o Gil Vicente reduzido a dez jogadores, mas não por muito tempo. Treze minutos depois, o central português Luís Neto agrediu um jogador adversário quando nem havia bola e viu também vermelho direto. Os leões ficavam, tal como a equipa da casa, com apenas dez dentro das quatro linhas.

Ainda antes do intervalo, aos 34 minutos, Ugarte pediu grande penalidade após receber uma carga dentro da área gilista. O árbitro recorreu ao VAR para analisar o lance e acabou por assinalar grande penalidade. Chamado a converter, Pote rematou para a esquerda e o guardião Frelih defendeu. Foi a segunda vez consecutiva que Pedro Gonçalves falhou um penálti para a equipa de Alvalade.

Já rola a bola no Estádio Cidade de Barcelos! Logo aos 7 minutos, Pote vê um cartão amarelo na sequência de uma falta desnecessária. No minuto seguinte, novo amarelo. Desta vez para Fujimoto, do Gil Vicente. As imagens vão ser analisadas pelo VAR e a punição pela falta dura sobre Matheus Reis pode, afinal, ser ainda mais pesada. O árbitro acaba por alterar a cor do cartão e mostrar o vermelho. A equipa da casa está reduzida a dez jogadores aos 11 minutos de jogo.

Aos 14 minutos, Frelih está a receber assistência médica no relvado, enquanto Ricardo Soares aproveita para orientar seus atletas à beira do relvado. Seis minutos depois o jogo é retomado. Frelih está recuperado. Ainda antes da primeira meia hora de jogo, aos 22 minutos, Ugarte vê cartão amarelo e Neto o vermelho. É a segunda expulsão do jogo. Tanto o Sporting como o Gil Vicente estão agora reduzidos a dez jogadores.

O árbitro João Pinheiro, aos 35 minutos, expulsou do banco um elemento da equipa médica do Sporting. Logo depois recorre novamente ao VAR, para analisar um lance na grande área do Gil Vicente e acaba por assinalar penálti a favor dos leões. Pote foi chamado a marcar a grande penalidade. Bateu com força, com o pé direito, mas o guarda-redes Frelih voou para a bola e defendeu.

Intervalo!

Recomeça o jogo em Barcelos. Aos 52 minutos, Nuno Santos bateu Frelih e inaugurou o marcador em Barcelos.

Onze do Gil Vicente: Frelih; Hackman, Lucas Cunha, Rúben Fernandes e Talocha; Vítor Carvalho, Pedrinho e Fujimoto; Murilo, Fran Navarro e Samuel Lino.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Neto; Gonçalo Esteves, Ugarte, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pote, Paulinho e Sarabia.

Suplentes do Gil Vicente: Brian, Diogo, Bilel, Leautey, Aburjania, Calero, Henrique Gomes, Matheus Bueno e Elder Santana.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, André Paulo, Palhinha, Nuno Santos, Geny, José Marsà, Daniel Bragança e Nazinho.