Os jogadores do Gil Vicente festejam após marcarem um golo contra a Belenenses SAD

O Gil Vicente reforçou este sábado o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol e a candidatura a uma prova europeia da próxima época, ao vencer por 2-0 o lanterna-vermelha, Belenenses SAD, em jogo da 23.ª jornada.

O colombiano Juan Calero, aos 68 minutos, e o brasileiro Élder Santana, aos 78, assinaram os tentos dos gilistas, que passam a somar 40 pontos, mais 10 do que Vitória de Guimarães (30) e Estoril Praia (30), sexto e sétimo colocados, respetivamente, que ainda não jogaram nesta ronda.

A formação gilista está provisoriamente a um ponto do quarto classificado, Sporting de Braga (41 pontos), que no domingo visita o Tondela, enquanto o Belenenses SAD segue no 18.º e último posto, com 15.