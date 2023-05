O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa © Eduardo Costa/Lusa

O Gil Vicente garantiu esta sexta-feira definitivamente a manutenção direta na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Boavista por 3-1, na partida de abertura da 32.ª jornada da prova.

A necessitar apenas de um empate para assegurar desde logo a permanência, a equipa gilista, que vinha de oito jogos consecutivos sem vencer, não facilitou e superou os 'axadrezados' com um 'bis' de Fran Navarro, aos 38 e 64 minutos, que lhe permite alcançar o portista Taremi no terceiro lugar dos melhores marcadores, com 16 golos, e um tento de Murilo, aos 85, na conversão de uma grande penalidade.

O Boavista, comodamente instalado na 10.ª posição e já livre de perigo há algumas jornadas, ainda chegou a empatar a 1-1, com um golo de Seba Pérez, aos 55.

Com esta vitória, o Gil Vicente conserva o 14.º lugar da prova, com 34 pontos, alcançando o Portimonense, 13.º, enquanto o Boavista é 10.º, com 40 pontos, os mesmos do Casa Pia, nono classificado.