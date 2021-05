Gil Vicente vence em Paços de Ferreira e assegura manutenção na I Liga

Jogo realizou-se no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira © José Coelho/Lusa

O Gil Vicente assegurou, esta sexta-feira, a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Paços de Ferreira, por 2-0, no jogo de abertura da 33.ª e penúltima jornada.

Lourency (11 minutos) e Pedro Marques (52) marcaram os golos do Gil Vicente, que somou o quarto jogo consecutivo sem perder e subiu ao 10.º lugar, com 39 pontos, já a salvo da possibilidade de manutenção.

Com esta derrota, o Paços de Ferreira mantém os mesmos 50 pontos na quinta posição, no último encontro em casa do treinador Pepa nos nos 'castores'.