Gilberto deixa Benfica e regressa ao Brasil para representar o Bahia

09 Julho, 2023

O futebolista Gilberto vai regressar ao Brasil para representar o Bahia, comandado pelo português Renato Paiva, tendo assinado um contrato até 2026, após três temporadas no Benfica, anunciaram este domingo os dois clubes, em comunicado.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a transferência a título definitivo de Gilberto para o Bahia (Brasil)", comunicou o campeão nacional português, no sítio oficial na Internet, além de publicar um vídeo de agradecimento ao jogador nas redes sociais.

Por sua vez, o atual 16.º colocado do campeonato brasileiro revelou que o lateral direito 'canarinho', que tinha contrato com as 'águias' até junho de 2025, assinou um vínculo até ao final do ano civil de 2026.

"O Esporte Clube Bahia informa que finalizou os entendimentos junto ao Benfica para a aquisição do lateral direito Gilberto, campeão português há pouco mais de um mês. O atleta, também com passagens pelo futebol italiano e algumas das principais equipas brasileiras, assinou contrato até ao final de 2026", pode ler-se na nota divulgada pelo emblema de Salvador.

Apesar de nenhum dos clubes ter divulgado os valores envolvidos na transferência, tanto a imprensa portuguesa como a brasileira referem que o lateral custou ao Bahia 2,5 milhões de euros.

Gilberto ingressou no Benfica na temporada 2020/21, sob a 'mão' de Jorge Jesus, proveniente do Fluminense, clube que representou durante dois anos e meio.

Antes, o defesa, de 30 anos, atuou no Vasco e nos transalpinos do Latina, Hellas Verona e Fiorentina. O Botafogo e o Internacional foram os dois primeiros emblemas que Gilberto representou na carreira enquanto sénior.

Pelos 'encarnados', disputou um total de 106 partidas e anotou oito golos e sete assistências, conquistando o título de campeão nacional na época passada.