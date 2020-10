Polacos acertam na barra. Lech Poznan 1-1 Benfica (1.ª parte)

Jorge Jesus quer chegar à final da Liga Europa © Ivan Del Val/Global Imagens

Na antevisão do encontro, o treinador do Benfica, de regresso aos palcos europeus, assumiu que queria chegar à final. E as águias queriam começar da melhor forma a campanha na fase de grupos da Liga Europa.

Para o jogo de estreia, frente ao Lech Poznan na Polónia, Jorge Jesus fez duas alterações na equipa que ainda não perdeu a nível interno. Gilberto entrou para o lado direito da defesa devido à lesão de André Almeida e o marroquino Taraabt recuperou dos problemas físicos e substituiu Rafa na equipa inicial.

Aos sete minutos de jogo, o Benfica conquistou uma grande penalidade. Contra-ataque da equipa encarnada, Waldschmidt, já na área, tenta cruzar, mas a bola foi cortada com o braço por um defesa polaco. Da marca de onze metros, Pizzi colocou o Benfica em vantagem. Nos festejos, o internacional português foi ao banco buscar a camisola de André Almeida para homenagear o colega de equipa, que no passado fim de semana, sofreu uma lesão grave.

A equipa da casa não se deixou intimidar com a entrada de rompante da formação portuguesa e conseguiram chegar à igualdade. Em contra-ataque, o lateral Czerwinski usou uma autoestrada para chegar à área e serviu Ishak para este colocar a bola no fundo das redes de Vlachodimos.

A formação polaca entusiasmou-se com o golo e, pouco depois, esteve muito perto de marcar o segundo golo. Ramirez bateu um canto e, sozinho na área, Kaminski atirou à barra, assustando as águias.

Onze do Lech Bednarek; Czerwinski, Dejewski, Crnomarkovic e Puchacz; Skoras, Pedro Tiba, Moder e Kaminski; Ramirez e Ishak.

Suplentes do Lech Poznan: Malenica, Kravets, Rogne, Muhar, Marchwinski, Katcharava, Szymczak, Awaed, Klups e Niewiadomski.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Pizzi, Taraabt, Gabriel e Everton; Waldschmidt e Darwin.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Cervi, Seferovic, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Rafa, Weigl, Jardel, Pedrinho, Nuno Tavares, Gonçalo Ramos e Ferro.