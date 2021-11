GNR vai ter mais de 200 militares na prova de MotoGP no Algarve

© Carlos Vidigal Jr. / Global Imagens

A GNR vai ter nos acessos e junto ao próprio recinto do Autódromo Internacional do Algarve militares das secções de trânsito, brigadas de intervenção, de investigação criminal, operações especiais e até de desativação de engenhos. Um forte dispositivo com 200 militares ativos diariamente. "O dia de maior esforço será o domingo com o empenhamento de 243 militares", anuncia o tenente-coronel João Clara.

Haverá estradas condicionadas, desde logo a A22, no nó da Mexilhoeira Grande, assim como algumas vias circundantes. Os maiores constrangimentos podem verficar-se entre as 07h00 e as 10H de sexta-feira, no sábado entre as 16h30 e as 19h00 e no domingo, entre as 15h00 e as 18h00.

Para quem vai ver a prova a GNR lembra que é necessário apresentar o certificado de vacinação ou um teste Covid-19 negativo, bem como utilizar máscara no recinto, apesar de ser tudo ao ar livre.

À chegada toda a gente é revistada por isso a GNR aconselha a chegar com pelo menos 2 horas de antecedência

Também quem se deslocar até ao autódromo terá que ter bilhete de parque de estacionamento previamente comprado no site oficial do evento, caso contrário não poderá aparcar a viatura.

No entanto, a GNR aconselha a que se utilizem os autocarros colocados à disposição em Portimão e Lagos, onde vão existir parques de estacionamento gratuito mas sujeitos a lotação.

Esta força policial quer evitar que aconteçam os constrangimentos verificados na prova de Fórmula 1 no ano passado, em que as filas se acumularam e a confusão à entrada foi muita.