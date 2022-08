Golaço de Anderson Silva foi insuficiente para manter o Vitória na Liga Conferência. Veja o lance

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O Vitória de Guimarães foi eliminado esta quarta-feira da Liga Conferência Europa, apesar de ter vencido o Hajduk Split por 1-0 na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

O único golo da partida foi marcado por Anderson Silva aos cinco minutos. O médio Tiago Silva foi expulso aos 77 minutos por acumulação de amarelos.

O final do jogo ficou marcado por confrontos entre os elementos de ambas as equipas. Após o apito final, vários jogadores e pessoal técnico das duas equipas trocaram empurrões ainda no relvado. Várias cadeiras voaram da bancada em direção ao terreno de jogo.

Na primeira mão, os vimaranenses perderam em Split, na Croácia, por 3-1.

Veja o golo de Anderson Silva: