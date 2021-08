Golaço do português Xeka abate PSG e dá primeira Supertaça de França ao Lille

© AFP

Um golaço do médio português Xeka foi este domingo suficiente para o Lille vencer o Paris Saint-Germain por 1-0, em Telavive, e consequentemente dar ao campeão francês de futebol a primeira Supertaça.

No estádio Bloomfield, em Telavive, o grande momento da noite saiu do pé direito do médio luso, de 26 anos, quando, à entrada da grande área, e após receber a bola de Burak Yilmaz, 'disparou' forte e colocado para bater o costa-riquenho Keylor Navas, em cima do minuto 45.

Na segunda parte, aos 56 minutos, o lateral do PSG Abdou Diallo podia ter restabelecido a igualdade, mas acabou por protagonizar o falhanço do encontro, ao não conseguir desviar de cabeça para a baliza escancarada, depois de uma assistência de Icardi.

Apesar da conquista em solo israelita, perante quase 30.000 espetadores, o campeão francês, agora comandado por Jocelyn Gourvennec, enfrentou um PSG muito desfalcado, sem jogadores importantes como Neymar, Mbappé, Di María, Marquinhos, Verrattti e Sarabia ou os reforços Sérgio Ramos e Donnarumma.

© AFP

No emblema parisiense, o internacional português Danilo Pereira foi titular, tal como Tiago Djaló e José Fonte, o último também internacional AA, nos 'dogues'. Já Renato Sanches não constou na ficha de jogo.

Na última edição, o Paris Saint-Germain tinha vencido o Marselha por 2-1, naquele que foi o primeiro título conquistado pelo treinador da equipa parisiense, o argentino Mauricio Pochettino.