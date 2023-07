Goleada à Zâmbia leva Espanha e Japão aos oitavos de final do Mundial feminino

© Saeed Khan/AFP

A seleção espanhola goleou esta quarta-feira a Zâmbia por 5-0 na segunda jornada do grupo C do Mundial feminino e garantiu a sua própria passagem e a do Japão aos oitavos de final da competição. São as primeiras seleções a consegui-lo nesta edição.

Em Auckland, na Nova Zelândia, Espanha adiantou-se logo aos nove minutos, por Abelleira, e ampliou a vantagem aos 13', por Hermoso.

Já na segunda parte, Redondo fez dois golos (69' e 85'), intercalados pelo segundo de Hermoso (70'), para fechar a goleada.

Com este resultado, as espanholas somam seis pontos, os mesmos que as japonesas, com quem vão discutir, na última jornada, quem vence o grupo.

Zâmbia e Costa Rica, ambas com zero pontos, estão fora do Mundial.