Goleada em Atenas. Braga assegura próxima fase da Liga Europa

Carlos Carvalhal, treinador do Braga © Lusa

Por Cátia Carmo 03 Dezembro, 2020 • 19:49

O Sporting de Braga garantiu, esta quinta-feira, um lugar nos 16 avos de final da Liga Europa ao vencer os gregos do AEK Atenas por 2-4. O primeiro golo do jogo surgiu cedo e do lado dos guerreiros do Minho. Na sequência de um canto curto, Ricardo Horta cruzou para a área, Paulinho não conseguiu cabecear, mas apareceu Tormena para emendar e desviar para o fundo da baliza.

Dois minutos depois, após uma grande abertura de Castro, Galeno, que com uma finta fantástica tirou o lateral Bakakis do caminho, meteu a bola na área, fazendo-a passar por baixo do corpo do guarda-redes grego, e Esgaio, oportuno, encostou para o fundo da baliza.

Ainda na primeira parte, ao minuto 31, surgiu o único golo grego. Tormena tencionava atrasar para Bruno Viana ou para Matheus, mas Nélson Oliveira, muito rápido, ganhou a posse de bola e fez o esférico entrar no fundo da baliza do Braga.

Num jogo que parecia destinado a ter todos os tentos na primeira parte da partida, o terceiro golo dos minhotos surgiu mesmo aos 45 minutos. Sequeira fez um passe longo para Galeno que, depois de deixar outra vez Bakakis com tonturas, cruzou para a área. Ricardo Horta rematou com o pé direito e Tsintotas ainda tocou na bola, mas o esférico adormeceu lentamente no fundo da baliza dos gregos.

O selo da goleada surgiu aos 83 minutos, na sequência de um canto de André Horta do lado direito. André Simões cabeceou para fora da área, Galeno dominou a bola com o peito e rematou para o fundo da baliza, sem hipótese para o guarda-redes grego.

Em cima do minuto 90, a equipa grega ainda reduz a vantagem para 2-4. Com um remate de pé direito, dentro da área, Vasilantonopoulos marca depois de a bola desviar em Sequeira e trair Matheus.