Goleada portuguesa com sabor a chocolate suíço. As imagens da passagem aos quartos

A seleção portuguesa qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Mundial de 2022, ao golear a Suíça por 6-1, com hat-trick de Gonçalo Ramos, no último jogo dos oitavos, em Lusail.

O avançado do Benfica, aos 17, 51 e 67 minutos, Pepe, aos 33, Raphaël Guerreiro, aos 55, e Rafael Leão, aos 90+2, marcaram os golos da formação das quinas, enquanto Manuel Akanji apontou o tento dos helvéticos, aos 58.

Nos quartos de final, num jogo marcado para sábado, pelas 15h00 (em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, Portugal vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, no desempate por penáltis (3-0, após 0-0 nos 120 minutos).