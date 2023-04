Golfista português Ricardo Melo Gouveia campeão do Abu Dhabi Challenge

Ricardo Melo Gouveia © Global Imagens (arquivo)

O português Ricardo Melo Gouveia sagrou-se campeão do Abu Dhabi Challenge, torneio da segunda divisão do circuito mundial de golfe, que terminou este domingo nos Emirados Árabes Unidos.

Ricardo Melo Gouveia, que era terceiro à entrada para a derradeira jornada, fez este domingo uma última volta em 66 pancadas (seis abaixo do Par), tal como tinha acontecido nas duas anteriores, garantindo o triunfo em Abu Dhabi.

Com dois 'eagles' (duas pancadas abaixo do Par) nos buracos 8 e 18, quatros 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 4, 12, 15 e 17 e ainda dois 'bogeys' (uma acima) nos buracos 5 e 16, Ricardo Melo Gouveia concluiu o Abu Dhabi Challenge com um agregado de 269 pancadas, 19 abaixo do Par, um registo que lhe permitiu ultrapassar os adversários e vencer a prova.

No grupo dos 2.ºs classificados ficaram os ingleses Tom Lewis e Joshua Grenville-Wood, o sul-africano Wilco Nienaber e o espanhol Ivan Cantero Gutiérrez, todos com -17.

Esta foi a sexta vitória do português em torneios do Challenge Tour, a primeira desde agosto de 2021.