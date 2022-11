Golo de Lacasse garante segunda vitória de sempre do Benfica na Champions feminina

© Paulo Cunha/Lusa (arquivo)

Um golo de Cloé Lacasse, aos 23 minutos, permitiu esta quinta-feira ao Benfica vencer as suecas do Rosengard por 1-0, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Em encontro disputado no Centro de Estágios do Seixal, o tento da internacional canadiana permitiu ao Benfica alcançar a sua segunda vitória de sempre em fases de grupos da Champions, depois de na época passada, na sua estreia nesta competição, ter vencido em casa das também suecas do Hacken por 2-1.

Com este resultado, o Benfica ascendeu ao terceiro lugar no grupo, com três pontos, relegando o Rosengard para o quarto e último, sem qualquer ponto.

O Barcelona, que hoje venceu 3-0 na receção ao Bayern Munique, lidera, com nove pontos, enquanto as alemãs são segundas, com seis.