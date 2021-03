Golo de Pogba em Milão garante apuramento do United na Liga Europa

A festa de Paul Pogba com Bruno Fernandes © AFP

O Manchester United, de Bruno Fernandes, venceu esta quinta-feira por 1-0 em casa do AC Milan e segue para os quartos de final da Liga Europa de futebol, tal como Slavia Praga, Ajax e Villarreal.

Estas equipas juntam-se à Roma, de Paulo Fonseca, ao Arsenal, ao Granada e ao Dínamo de Zagreb, que surpreendeu ao afastar, após prolongamento, o Tottenham, de José Mourinho.

Em Milão, um golo do francês Pogba, entrado ao intervalo, em lance confuso na pequena área, aos 48 minutos, sentenciou a eliminatória a favor dos 'red devils', que tinham cedido um empate 1-1 em Old Trafford.

Diogo Dalot ainda entrou aos 65 minutos - Rafael Leão não jogou, lesionado -, tal como Zlatan Ibrahomovic, que começou no banco, porém, embora tenham espevitado a equipa, não conseguiram evitar a derrota e o consequente afastamento.

Surpresa protagonizada pelos checos do Slavia Praga que se impuseram por 2-0 em casa do Glasgow Rangers, depois de ter cedido 1-1 em casa ante o novo campeão escocês, que conquistou o seu 55.º título, um recorde na Europa, após um jejum de 10 anos.

O médio nigeriano Peter Olayinka inaugurou o marcador aos 14 minutos e o romeno Nicolae Stanciu sentenciou a eliminatória aos 74, quando o conjunto de Steven Gerrard já jogava reduzido a nove elementos, após expulsões de Kemar Roofe, aos 61, que 'enfiou' o pé na cara do guarda-redes, e do nigeriano Leon Balogun, aos 73.

O Ajax apresentou-se em casa do Young Boys com o conforto do 3-0 da primeira mão, acabando por se impor novamente, agora por 2-0, com tentos do brasileiro David Neres, aos 21, e do sérvio Dusan Tadic, aos 49.

O Villarreal tinha ganho por 2-0 na Ucrânia ao Dínamo Kiev e hoje repetiu a dose, com um 'bis' de Gerard Moreno, aos 13 e 36.