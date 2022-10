Golo de Sokolov a 23 segundos do fim empata Benfica e Sporting em futsal

Sokolov, Chishkala © Pedro Correia / Global Imagens

Benfica e Sporting empataram este domingo 1-1 em encontro da segunda jornada do campeonato português de futsal, tendo o conjunto 'leonino' igualado o jogo a 23 segundos do final, graças a um tento de Anton Sokolov.

No Pavilhão Fidelidade, Arthur adiantou o clube da Luz aos 33 minutos, através de um livre de 10 metros, mas o russo, contratado pelo Sporting esta temporada, foi o autor do golo do empate, aos 40, deixando os dois crónicos candidatos ao título com quatro pontos, a par do Sporting de Braga, atrás do líder Ferreira do Zêzere, com seis pontos.

Naquele que é por muitos considerado o 'maior dérbi do mundo' no futsal, Benfica e Sporting não desiludiram e protagonizaram um duelo intenso e em alto ritmo desde o apito inicial, com mais bola dos 'leões', mas com contra-ataques perigosos das 'águias'.

Depois de uns minutos iniciais mais 'fechados', o Sporting assumiu mais o jogo e andou a rondar a baliza de Léo Gugiel, em grande a negar os remates de Erick Mendonça (05), Diego Cavinato (06) e Tomás Paçó (07), antes da reação benfiquista na baliza contrária.

A estratégia delineada pelo espanhol Pulpis, assente em transições velozes depois da recuperação da bola, estava a resultar, uma vez que o Benfica ameaçou diversas vezes Guitta, fulcral nos disparos de Arthur (09), Ivan Chishkala (11) e Silvestre Ferreira (14).

Contudo, as melhores oportunidades surgiriam já perto do intervalo, todas a pertencer ao Benfica, primeiro com um enorme trabalho individual de Rocha, que só foi parado por Guitta (15), seguindo-se remates à trave de Léo Gugiel (16) e Gonçalo Sobral (19).

A segunda parte iniciou-se com um lance aparatoso a envolver Pany Varela, que gerou alguma preocupação, tendo o internacional português saído lesionado depois de bater contra o muro do pavilhão, num reatamento muito faltoso, com cinco faltas para cada.

Isso levou a que, aos 33 minutos, o Sporting cometesse a sexta falta e permitisse que o Benfica inaugurasse o marcador da marca dos 10 metros, por intermédio de Arthur, ao levar a melhor perante Bernardo Paçó, com a bola a embater no poste antes de entrar.

O Sporting reagiu ao tento sofrido com um remate ao poste de Diogo Santos, seguido de uma grande defesa de Léo Gugiel a outro disparo, desta vez de Pauleta, em jogada de insistência, mas o Benfica teve mais um livre de 10 metros, falhado por Arthur (36).

A formação 'verde e branca' era incapaz de responder como já muitas vezes o fez, tendo o Benfica voltado a beneficiar de um livre de 10 metros, agora por Ivan Chishkala, mas o russo procurou 'picar' sobre Bernardo Paçó, que se esticou e voltou a colocar a bola no ala, que, na recarga, acertou no poste, o que manteve a vantagem mínima para o final.

No entanto, a 23 segundos do fim do encontro, os pupilos de Nuno Dias igualaram a partida, através de Anton Sokolov, quebrando a solidez defensiva dos 'encarnados'.