Golo solitário de Yakubu vale triunfo sofrido do líder Estoril sobre o Varzim

Um 'grande' golo de Yakubu Aziz permitiu este domingo ao Estoril Praia somar um triunfo (1-0) difícil sobre o Varzim, em jogo da 24.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, e reforçar a liderança da competição.

Foi um momento de inspiração precoce do avançado ganês, de 22 anos, a decidir o rumo do encontro logo aos oito minutos, no Estádio António Coimbra da Mota.

Numa arrancada solitária pelo flanco esquerdo, Yakubu Aziz ultrapassou a marcação da defesa poveira e rumou até à área para um remate cruzado e colocado, numa 'invenção' pessoal coroada de glória que selou o 1-0 no primeiro remate à baliza.

A vantagem conseguida de forma madrugadora não teve, porém, um efeito positivo no conjunto orientado por Bruno Pinheiro.

Depois de privado no aquecimento de Harramiz, que se lesionou quando era para ser titular, o Estoril denotou dificuldades na construção ofensiva, perante um Varzim intenso na pressão e em busca de acutilância no ataque.

No entanto, Vidigal até chegou a ficar perto do segundo golo aos 27 minutos, na sequência de uma excelente jogada coletiva, mas o guardião Ricardo defendeu com qualidade para canto.

Ato contínuo, o Varzim aumentou o ritmo e a agressividade, testando, aos 30 minutos, por duas vezes, a atenção de Daniel Figueira, primeiro por Patrick e depois por Ahmed.

Na segunda parte, Fatai teve o empate para o Varzim nos pés aos 53 minutos, com um remate ao poste em plena pequena área.

Era o primeiro sinal de grande perigo da pressão poveira e outros se seguiriam, nomeadamente por Patrick, colocando o jogo sempre à beira da igualdade, que nunca acabou por se materializar, fruto de uma atuação de sacrifício dos anfitriões e de uma manhã infeliz ao nível da eficácia dos poveiros.

A vitória reforçou a liderança do Estoril Praia, com 53 pontos, mais sete do que o Feirense, segundo, que apenas entra em campo na segunda-feira, na visita ao reduto do Mafra, e oito face à Académica, terceira, derrotada em casa pelo Vizela.

Já o Varzim, mantém o 17.º e penúltimo posto, com 18 pontos, abaixo da 'linha de água', mas com futebol suficiente para legitimar a sua esperança na permanência na II Liga.

Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira.

Estoril Praia - Varzim, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Yakubu Aziz, 08 minutos.

Equipas:

- Estoril Praia: Daniel Figueira, João Diogo, Hugo Gomes, Hugo Basto (Valente, 78), Joãozinho, João Gamboa, Crespo (Rosier, 56), Zé Valente (André Franco, 56), Vidigal (Murilo, 78), Bruno Lourenço e Yakubu Aziz (André Clóvis, 70).

(Suplentes: Thiago, Carles Soria, Valente, Lazare Amani, André Franco, Rosier, Murilo e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

- Varzim: Ricardo, Tiago Almeida, Michael Douglas, Nelson Agra, Cerveira, Rui Moreira (André Vieira, 67), André Leão, Fatai (Lessinho, 79), Ahmed (Irobiso, 89), Agdon (George Ofosu, 79) e Patrick (Nuno Valente, 89).

(Suplentes: Isma, Lessinho, André Vieira, Yusuf, George Ofosu, Pinheiro, Irobiso, Nuno Valente e Rui Coentrão).

Treinador: António Barbosa.

Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Crespo (15), Hugo Gomes (59), Vidigal (68), João Gamboa (77) e André Leão (85).

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.