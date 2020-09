Golos tardios colocam Rio Ave na terceira pré-eliminatória da Liga Europa

Rio Ave venceu o primeiro jogo oficial © EPA

Dois golos já nos instantes finais da partida permitiram esta quinta-feira ao Rio Ave vencer 2-0 em casa dos bósnios do Borac Banja Luca, seguindo em frente para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

Numa altura em que o prolongamento parecia inevitável, Tarantini, aos 90 minutos, adiantou a equipa vila-condense, que, aproveitando o adiantamento dos bósnios, sentenciou a eliminatória aos 90+6, através do croata Nikola Jambor.

Com este triunfo, o Rio Ave juntou-se ao Sporting na terceira pré-eliminatóra da prova, com os vila-condenses a defrontarem na próxima semana os turcos do Besiktas, em Istambul, enquanto os 'leões' vão medir forças com o vencedor da eliminatóiria entre os noruegueses do Viking e os escoceses do Aberdeen.