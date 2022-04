Gonçalo Alves e uma final antecipada na Liga dos Campeões com o Barcelona

Gonçalo Alves © OJogo (arquivo)

Gonçalo Alves considera que o Benfica tem pela frente uma equipa que está, tal como as águias, entre as favoritas ao título europeu de futsal desta temporada. Tal como as águias, também o Barcelona procura regressar aos títulos europeus da modalidade, numa temporada onde recrutou um novo treinador, Jesus Velasco, um dos mais titulados do futsal europeu.

Gonçalo Alves considera o Benfica-Barcelona uma final antecipada 00:00 00:00

"A este nível, estamos a falar das três melhores equipas europeias. Benfica, Sporting e Barcelona. O Barcelona é uma equipa poderosíssima, com grandes jogadores, com um grande treinador, provavelmente o melhor treinador de sempre a passar pelo Barcelona. Têm grandes jogadores, internacionais, também um jogador português e da seleção, o André Coelho. É uma final antecipada", antecipa Gonçalo Alves na TSF.

"Não é preciso muito trabalho mental com estes jogadores porque, eles vão estar apenas concentrados e preparados para jogar com o Barcelona" 00:00 00:00

No balneário, a reação dos jogadores ao sorteio era fácil de antecipar. Gonçalo Alves fala de grande motivação. "Os jogadores querem estar nestes palcos. Chegando a esta fase não há muito por onde escolher. Agora é treinar, jogar, e, obviamente, calhando um Barcelona, o foco é total. Não é preciso muito trabalho mental com estes jogadores porque, eles vão estar apenas concentrados e preparados para jogar com o Barcelona".

Gonçalo Alves elogia o trabalho de Jesus Velasco neste Barcelona. "Sobretudo organização e na exigência. É um dos melhores treinadores do mundo, talvez um dos três melhores do mundo. Fez um grande trabalho no Inter, e basta ver a diferença pontual do Barcelona para as restantes equipas", explica o antigo internacional português.

Gonçalo Alves fala de Jesus Velasco, treinador do Barcelona 00:00 00:00

O Benfica tem encontro marcado com o Barcelona a 29 de abril (19h00) em Riga, Letónia. Na mesma tarde, o Sporting defronta o ACCS de França (16h00) , equipa de Ricardinho.