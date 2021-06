Gonçalo Guedes diz-se em "perfeita forma" para "complicar vida" a Fernando Santos

Gonçalo Guedes © LUSA

O futebolista Gonçalo Guedes assegurou este sábado que está em "perfeita forma" para "complicar a vida" ao selecionador, após ter testado positivo à Covid-19 e, consequentemente, falhado o início da preparação de Portugal com vista à participação no Euro 2020.

A situação recente que viveu, ao estar em isolamento durante 10 dias, antes de integrar os trabalhos apenas no dia 5 de junho, foi tema dominante na conferência de imprensa, realizada no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste.

"Estou em perfeita forma. Não parei, apesar de estar 10 dias em casa. Estive todos os dias a treinar, sinto-me bem e confiante em mim próprio para ajudar a equipa", começou por dizer o extremo dos espanhóis do Valência.

E acrescentou: "Não tive sintomas. A única coisa que fiz foi trabalhar de manhã e de tarde, duas vezes por dia. Não senti grande diferença. Fiz exercício para me manter e chegar nas melhores condições."

A época menos positiva no clube 'che' "não interessa, nem pesa nada", segundo Guedes, que está apenas concentrado em "ajudar a equipa das 'quinas' no presente e no futuro".

A opções para o ataque do campeão europeu em título são várias e o avançado, de 24 anos, considera que a "vida fica muito complicada" para o selecionador Fernando Santos.

"O 'mister' tem a vida muito complicada, isso é muito bom. A nós [jogadores] cabe-nos trabalhar da melhor forma e dificultar a decisão do 'mister'. Temos de estar preparados. Estou pronto para ajudar um minuto, 30 ou 90. Temos que estar preparados para ajudar a equipa e é isso que vou fazer até ao final do Europeu", apontou.

Com estreia marcada para terça-feira, em Budapeste, diante da anfitriã Hungria, a equipa das 'quinas' já analisou o primeiro oponente do grupo F e definiu a estratégia para ultrapassá-lo.

"Já analisámos a Hungria, já vimos os pontos fortes e pontos fracos. Queremos aproveitá-los e minimizar os pontos fortes. Nós sabemos que a Hungria é uma equipa difícil, disputa todas as bolas até final, não dá nada por perdido e nas bolas aéreas é muito forte. Temos de ter bola, pressionar. Se eles têm público, nós temos de ter a bola", concluiu Gonçalo Guedes.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, a 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de Covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.