Gonçalo Guedes em destaque com golo e assistência na vitória do Valência

Valencia's Portuguese midfielder Goncalo Guedes gestures during the Spanish League football match between Valencia and Levante at the Mestalla stadium in Valencia on June 12, 2020. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) © AFP

Por Lusa 21 Junho, 2020 • 20:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Gonçalo Guedes deixou este domingo a sua marca no triunfo por 2-0 do Valência sobre o Osasuna, para a 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol, com um grande golo, de força e raça, e uma assistência.

Depois de um golo anulado no limite a Rodrigo, que já representou o Benfica, o Valência chegou à vantagem por Gonçalo Guedes (1-0), aos 12 minutos, numa obra de arte de raça, força e habilidade, em que o português fintou quatro adversários.

O grande golo em dribles sucessivos de Gonçalo Guedes foi daqueles de fazer levantar o estádio, não fosse o Mestalla, em Valência, se encontrar com as bancadas vazias, devido às medidas sanitárias impostas devido à pandemia de covid-19.

O jogador português voltou a estar em evidência na assistência, após uma recuperação de bola, para o golo de Rodrigo (2-0), aos 35 minutos, que permitiu ao Valência somar três pontos e manter-se na luta pelo acesso às provas da UEFA.

O Valência segue na oitava posição, com 46 pontos, a um do Villarreal (sétimo) e da Real Sociedad (sexta) - que ainda este domingo recebe o Real Madrid -, enquanto o Osasuna é 12.º, com 35, os mesmo do Alavés (13.º).

O Celta de Vigo goleou por 6-0 o Alavés, dando um passo importante na fuga aos lugares de despromoção, com golos do colombiano Jeison Murillo, 14 minutos, Iago Aspas, de grande penalidade aos 20, Rafinha, aos 40 e 41, Nolito, aos 78, também de penalti, e Santi Mina, aos 86.

Para o triunfo do Celta de Vigo, que estreou o reforço Nolito (ex-Sevilha), que já representou o Benfica, contribuiu o facto de o Alavés ter atuado com 10 elementos mais de uma hora, devido à expulsão de Martin Aguirregabiria, aos 27 minutos.

O Celta de Vigo ascendeu ao 16.º lugar, com 30 pontos, a quatro do Maiorca, que se encontra no limite da linha de despromoção, enquanto o Alavés é 13.º, com 35, os mesmos do Osasuna (12.º).

A Liga espanhola é liderada pelo FC Barcelona, com 65 pontos, mais três do que o Real Madrid (segundo), que ainda este domingo joga em casa da Real Sociedad.