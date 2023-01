Gonçalo Guedes feliz por "voltar a casa" para representar o Benfica

O futebolista internacional português Gonçalo Guedes © Rita Chantre / Global Imagens

Por Lusa 20 Janeiro, 2023 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista internacional português Gonçalo Guedes não escondeu a "felicidade enorme" de "voltar a casa" para representar o Benfica, clube em que se formou, por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton até ao fim da época 2022/23.

"É uma felicidade enorme voltar a casa, ao sítio onde me criei. Estou muito feliz e espero que todos os benfiquistas também estejam. Isto, para mim, é muito importante, voltar a casa é sempre muito bom", disse Gonçalo Guedes, em declarações publicadas hoje no sítio oficial do Benfica na Internet.

O líder isolado da I Liga portuguesa anunciou esta sexta-feira, de madrugada, que o avançado, de 26 anos, regressaria ao clube lisboeta, no qual fez a formação e chegou à equipa principal, tendo-se transferido em janeiro de 2017 para os franceses do Paris Saint-Germain, por 30 milhões de euros.

"Assim que falaram comigo da opção do Benfica, fiquei logo encantado, como é óbvio, porque é um clube que me iria marcar e ao qual eu já tinha pensado que queria voltar. Fiquei muito contente, dei logo o aval de que gostaria de ir, e depois era os clubes chegarem a acordo. Foi possível, estou muito contente com isso", reforçou o jogador.

O internacional português, que vai envergar a camisola com o número 15, chega ao Estádio da Luz com vontade de "ajudar a equipa ao máximo nos seus objetivos", prometendo tentar adaptar-se "o mais rápido possível" aos métodos de treino do técnico alemão Roger Schmidt.

Gonçalo Guedes transferiu-se no início desta época para o Wolverhampton, após cinco temporadas nos espanhóis do Valência, e participou em 18 jogos, com dois golos e uma assistência, revelando dificuldade em afirmar-se na equipa treinada por Julen Lopetegui, que substituiu o português Bruno Lage.

No início da época 2017/18, Gonçalo Guedes foi emprestado pelo clube parisiense ao Valência, que acabou por ficar com o jogador em definitivo, até à sua partida para o futebol inglês.

O avançado, que não esteve entre as escolhas para o Mundial2022 do Qatar, soma 32 internacionalizações na seleção principal portuguesa, com sete golos marcados, entre eles o tento apontado na final da Liga das Nações de 2019, frente aos Países Baixos, que garantiu o conquista do troféu.

O avançado luso é o terceiro reforço assegurado pelas 'águias' na presente reabertura do mercado, depois do dinamarquês Casper Tengstedt (ex-Rosenborg) e do norueguês Andreas Schjelderup (ex-Nordsjaelland).