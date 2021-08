Gonçalo Inácio dispensado da seleção devido a lesão

Gonçalo Inácio © Pedro Rocha / Global Imagens

O defesa-central do Sporting Gonçalo Inácio foi dispensado da seleção portuguesa devido a lesão, no início do estágio para os três jogos programados com República da Irlanda, Qatar e Azerbaijão, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A decisão foi tomada pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, que considerou o jogador do Sporting inapto na sequência da sua observação e da realização de exames.

Com esta ausência anunciada, Gonçalo Inácio falha a oportunidade de se estrear pela seleção portuguesa, nesta que foi a sua primeira chamada aos convocados da equipa principal de Portugal.

Não foi anunciado qualquer substituto para o lugar de Gonçalo Inácio.

A seleção portuguesa, que está integrada no grupo A da zona europeia de qualificação para o Mundial2022, vai enfrentar a República da Irlanda no próximo dia 01 de setembro, a partir das 19h45, no Estádio do Algarve, e o Azerbaijão, em Baku, no dia 07 de setembro, às 20h00 (hora local).

Entre os dois jogos, a seleção das 'quinas' vai ainda disputar um jogo de caráter particular, com a seleção anfitriã do próximo Mundial, o Qatar, em 04 de setembro, na cidade de Debrecen, na Hungria.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), Ricardo Pereira (Leicester, Ing), Domingos Duarte (Granada, Esp), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Nuno Mendes (Sporting) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Otávio (FC Porto).

- Avançados: André Silva (Leipzig, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Pedro Gonçalves (Sporting), Rafa (Benfica) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).