Gonçalo Ramos e Pedro Neto fora da lista de Fernando Santos para jogo contra Espanha

Por Miguel Jorge Fernandes 27 Setembro, 2022 • 09:40

Gonçalo Ramos e Pedro Neto, avançados do Benfica e do Wolverhampton, ficaram de fora da lista de 23 jogadores chamados por Fernando Santos para enfrentar a seleção espanhola, esta terça-feira.

A confirmação foi dada esta manhã pela UEFA, ao divulgar a lista oficial dos convocados para o duelo ibérico e que vão a jogo no Estádio Municipal de Braga.

João Félix recuperou dos problemas físicos que o afastaram do encontro com os checos, e está disponível para o jogo com a Espanha, tal como o lateral João Cancelo, que cumpriu o jogo de suspensão e falhou o duelo frente à Chéquia.

Do lado de Espanha, o selecionador Luís Enrique não escolheu os defesas Azpilicueta e Eric García.

A seleção portuguesa vai defender o primeiro lugar do Grupo A2 da Liga das Nações e que garante a passagem à final a quatro da competição.

Portugal precisa apenas de um empate para atingir o objetivo da próxima fase da competição. A seleção nacional lidera o grupo A2, com mais dois pontos do que a Espanha. As duas seleções vão jogar pela última vaga da final a quatro da Liga das Nações, onde já estão a Croácia, a Itália e os Países Baixos.

O encontro entre Portugal e Espanha tem início marcado para as 19h45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.