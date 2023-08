Gonçalo Ramos perto de deixar o Benfica a menos de uma semana da Supertaça

Gonçalo Ramos © Mário Vasa/Global Imagens

Gonçalo Ramos está perto de deixar o Benfica para jogar no Paris Saint Germain. Os franceses estão dispostos a pagar o que o Benfica quer pelo avançado e nas últimas horas fizeram saber que estão dispostos a chegar aos 65 milhões de euros de pagamento, um valor que pode chegar aos 80 milhões de euros depois de cumpridos objetivos previstos no contrato.

O jornal ABOLA garante que o acordo financeiro está fechado e que o negócio deve mesmo ser comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) nas próximas horas.

Ao que a TSF apurou, o jogador já tem acordo com o clube de Paris. Se o negócio se concretizar com acordo entre clubes, Gonçalo Ramos não deve jogar a Supertaça (9 de agosto) diante do Futebol Clube do Porto.

Gonçalo Ramos termina o atual contrato com o Benfica em 2025 e tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

Em Paris, Gonçalo Ramos tem à espera um salário "cinco vezes superior" ao que aufere no Benfica, explica o jornal OJOGO.

O jornal LeParisien explica que Gonçalo Ramos é uma escolha do diretor desportivo Luís Campos no Paris Saint Germain, isto apesar do nome do avançado não convencer a direção do clube que tinha ainda na agenda os nomes de Harry Kane (Tottenham) e Kolo Muani (Eintracht Frankfurt).

Benfica à procura de alternativas

As águias estão há vários meses a preparar uma alternativa para o lugar de Gonçalo Ramos. Face ao fim de contrato em 2025, sem aproximação entre jogador e clube para uma renovação, o Benfica identificou Santiago Giménez como alvo preferencial. Ao que a TSF apurou, o clube tem falado com representantes do atleta para medir o pulso a uma possível mudança de Roterdão para Lisboa.

Giménez é o favorito de Roger Schmidt mas o Feyenoord está a pedir uma valor acima dos 40 milhões de euros, o que pode inviabilizar o negócio.

Lucas Beltrán do River Plate é alternativa mas o clube de Buenos Aires já foi contactado por outros clubes, nomeadamente a Fiorentina, explica a televisão argentina TNT Sports. Beltrán tem uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.