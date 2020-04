Gostava de jogar com o Beckham? Basta ajudar na luta contra a Covid-19

© Michael Reaves/Getty Images/AFP

David Beckham está a sortear uma partida de futebol contra si e outros jogadores da equipe do Inter Miami. Para concorrer basta fazer uma doação para ajudar o mundo na luta contra a pandemia de Covid-19.

A iniciativa da Liga Americana de Futebol (MLS) tem como objetivo ajudar o programa "All in Challenge", que reúne fundos para organizações que distribuem alimentos a pessoas carenciadas, incluindo a World Central Kitchen e a No Kid Hungry.

As doações para apoiar o "All in Challenge", que servem como 'bilhete' de inscrição no sorteio, podem ser feitas aqui .

Além da partida contra Beckham, o vencedor do concurso e quatro amigos poderão passar o dia com o ex-capitão da seleção inglesa, com direito a almoço e uma visita VIP ao Inter Miami CF Stadium, em Fort Lauderdale, na Florida, Estados Unidos, em data a anunciar.

Poderão ainda assistir uma partida do ​​​​​​​Inter Miami a partir de um camarote, quando forem retomados os jogos da Liga Americana, suspensos desde março.

