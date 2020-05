Governo britânico autoriza competições desportivas a regressar esta segunda-feira

© Andrew Parsons/10 Downing Street/AFP

Por Lusa 30 Maio, 2020 • 17:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As competições desportivas podem recomeçar na segunda-feira no Reino Unido, sem espetadores e seguindo as indicações da autoridade de saúde em relação à Covid-19, anunciou este sábado o governo britânico.

A abertura dada hoje pelo governo permite o recomeço da liga inglesa de futebol, marcado para 17 de junho, após cerca de três meses de interrupção devido à Covid-19.

O diploma governativo refere que é pedido que se mantenha a distância nos encontros "durante quaisquer discussões entre jogadores e os árbitros, e nos festejos dos golos".

"A espera chegou ao fim. O desporto ao vivo britânico vai regressar em breve, em ambientes seguros e controlados", disse o secretário da Cultura, Oliver Dowden, com o snooker e as corridas de cavalos a serem as primeiras modalidades a recomeçarem.

Na quinta-feira, a Liga inglesa de futebol, suspensa desde 13 de março devido à pandemia da Covid-19, tinha anunciado o regresso em 17 de junho, com a realização de dois encontros em atraso.

A prova vai ser retomada mais de três meses depois do último jogo, disputado em 09 de março, entre Leicester e Aston Villa, e quando o Liverpool está a dois triunfos de vencer a prova e acabar com uma 'seca' que dura desde 1989/90.

Na altura da interrupção, os campeões europeus em título somavam 82 pontos, em 29 jogos, enquanto o detentor do troféu Manchester City contava 57, em 28 encontros.

A edição 2019/20 da 'Premier League' tem 92 encontros por disputar, todos os das últimas nove jornadas e ainda dois em atraso, que se realizarão em 17 de junho, uma quarta-feira: o Manchester City-Arsenal e o Aston Villa-Sheffield United.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS