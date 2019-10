Governo búlgaro exige demissão de presidente da federação de futebol após insultos racistas

Os adeptos da seleção búlgara protagonizaram um episódio de insultos racistas © Carl Recine/Reuters

O Governo da Bulgária pediu, esta terça-feira, a demissão do presidente da União Búlgara de Futebol, Borislav Mihaylov, na sequência dos incidentes no jogo com a Inglaterra, que chegou a estar interrompido devido a insultos racistas dos adeptos búlgaros.

O jogo de segunda-feira, de qualificação para o Euro2020, foi vencido pela Inglaterra, por 6-0, e ficou marcado pelos persistentes insultos do público búlgaro a vários jogadores ingleses, entre eles Tyrone Mings, que levaram o árbitro a interromper duas vezes o encontro.

Além dos insultos contra alguns futebolistas ingleses, foram também visíveis nas imagens da transmissão televisiva que os adeptos da seleção anfitriã presentes no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, efetuaram saudações nazis.

"Depois dos incidentes de segunda-feira, o primeiro-ministro [Boiko Borisov] ordenou que se cancelem todas as relações entre o Governo, incluindo as financeiras, e a União [Búlgara de Futebol], até que o presidente apresente a demissão", declarou o ministro do desporto, Krasen Kralev, à televisão Nova TV.