Governo decreta regresso dos desportos coletivos em Itália a 18 de maio

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou este domingo o regresso aos treinos dos desportos individuais para 04 de maio e dos coletivos a 18, admitindo-se o regresso do futebol à competição em junho, apesar da Covid-19.

No dia 04 de maio, "os treinos serão autorizados, mas sem ajuntamentos e à porta fechada" para desportos individuais, enquanto os coletivos terão "luz verde" duas semanas depois, esclareceu o governante.

Sendo uma paixão em Itália, o futebol já por diversas vezes manifestou a intenção de terminar a época, sendo que há dias a federação revelou o propósito de concluir a temporada até 02 de agosto.

À 26.ª jornada, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, lidera com 63 pontos, mais um do que a Lazio e nove do que o Inter, que tem um jogo a menos.

Aos campeonatos que não for possível concluir, a UEFA sugeriu às federações que valorizem o mérito desportivo na presente época para definir os lugares europeus.

A Itália registou 260 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 14 de março, elevando o total de vítimas mortais pelo novo coronavírus para 26 644, segundo o último balanço oficial.

O número total de infeções desde o início do estado de emergência no país, em 21 de fevereiro, incluindo pacientes atuais, falecidos e curados, é de 197 675, um aumento de 2324 em relação a sábado.

O número de pessoas atualmente doentes com a Covid-19 é de 106 103. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

