Governo dos Países Baixos abre investigação a violência no Feyenoord-Ajax

O Governo dos Países Baixos anunciou esta quinta-feira a abertura de uma investigação ao mais alto nível aos incidentes que ocorreram esta quarta-feira na partida entre Feyenoord e Ajax.

A partida das meias-finais da Taça dos Países Baixos ficou marcada pela violência. O jogo começou mais tarde do que o previsto, devido ao fumo causado pelos artefactos pirotécnicos usados pelos adeptos nas bancadas.

O problema mais grave aconteceu enquanto o jogo decorria. Davy Klaassen, médio do Ajax, foi atingido por um objeto atirado da bancada e ficou quase meia hora a ser assistido. A partida foi interrompida pelo árbitro. Foram ainda registados cânticos antissemitas ouvidos das bancadas.

A ministra neerlandês da Justiça, Dylan Yesilgoz, garantiu que os incidentes iriam ser investigados "ao mais alto nível". Em conjunto com o homólogo do Desporto, Conny Helder, vai iniciar conversações com a Federação Neerlandesa de Futebol, os clubes, e a polícia para apurar o que aconteceu.

"Se continuarem assim, terão uma situação em que até os adeptos domésticos serão banidos", garantiu à agência noticiosa ANP.

Por sua vez, o líder do Governo, Mark Rutte, considerou que os acontecimentos são "intoleráveis".

"Não se toca em jogadores, treinadores e árbitros. O que aconteceu aqui é totalmente escandaloso", disse.

Por sua vez, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, instou as autoridades neerlandesas a tomar medidas. "Não há absolutamente nenhum lugar para a violência no futebol, dentro ou fora do campo", considerou.

E acrescentou: "Tais eventos não têm lugar no nosso desporto ou na sociedade. Todos os jogadores têm de estar seguros para jogar o jogo e eu apelo às autoridades competentes para assegurar que isto seja respeitado a todos os níveis."

A Federação Neerlandesa de Futebol também condenou a ação. O árbitro da partida interrompeu o jogo ao minuto 63, depois de um isqueiro lançado das bancadas ter atingido Davy Klaassen. O Ajax, onde atua Francisco Conceição, viria a vencer o jogo por 2-1, qualificando-se assim para a final da competição.