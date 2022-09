Governo prepara-se para rever leis da violência no desporto

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes © António Pedro Santos/Lusa

Por Cátia Carmo 21 Setembro, 2022 • 14:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo já está a preparar uma revisão das leis sobre a violência no desporto depois dos episódios recentes em jogos de futebol em Famalicão e no Estoril. A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, foi questionada no Parlamento sobre os recentes casos de violência nos estádios de futebol e garantiu que o desporto não pode ser exceção no combate aos fenómenos de violência.

"A violência no desporto, volto a frisar, está em circuito legislativo já para ser aprovada uma alteração às regras da violência no desporto. Todas as formas de violência merecem o nosso repúdio, têm de ser trabalhadas e no desporto não é exceção", explicou Ana Catarina Mendes.

Ouça as declarações da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares 00:00 00:00

A ministra remeteu mais detalhes para depois do debate do Orçamento do Estado, mas no início do mês o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, já admitiu a possibilidade de ser criado um gestor de segurança para cada clube.

No sábado, durante o empate do Estoril Praia na receção ao campeão FC Porto (1-1), da sétima jornada da I Liga, um homem com uma criança ao colo, ambos com camisolas do FC Porto, foi insultado e terão sido cuspidos enquanto se encontravam numa zona da bancada destinada aos adeptos anfitriões.

Na semana anterior, uma criança foi obrigada a despir uma camisola do Benfica no estádio do Famalicão, por se encontrar, juntamente com o pai, numa bancada com maioria de adeptos locais.