Pai com criança ao colo insultado? Governo repudia "intolerância inaceitável" de adeptos no Estoril Praia-FC Porto

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, repudia os incidentes ocorridos este sábado durante o jogo entre o Estoril e o FC Porto, em que um homem, com uma criança ao colo, terá sido insultado nas bancadas do estádio António Coimbra da Mota. O episódio foi registado em vídeo e, nas imagens, é possível ver o momento de tensão entre adeptos e o pai com a menina ao colo, ambos com a camisola do FC Porto, a abandonar o local.

"Esta criança e o pai foram vítimas de intolerância inaceitável por parte de um grupo de adeptos da equipa adversária. Este tipo de incidentes não pode ter lugar nos nossos estádios. Como também não podemos aceitar as tentativas de normalização da intolerância no desporto", escreveu o governante nas redes sociais este domingo.

João Paulo Correia garante que a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto "agirá contra o comportamento dos adeptos em causa". "Continuaremos a lutar implacavelmente", promete.

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto agirá contra o comportamento dos adeptos em causa. Continuaremos a lutar implacavelmente.



2/2 https://t.co/eF8sKDJW2E - João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) September 18, 2022

Também o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, reagiu nas redes sociais, repudiando o sucedido e apelando a que seja feita uma "reflexão".

"Num momento de retoma, que queremos fazer regressar as famílias aos palcos desportivos, temos de repudiar, de forma firme e convicta todos os atos que configurem atentados a todos quantos constroem o espetáculo que deve ser o futebol, contribuindo para uma perceção que não corresponde a nenhum dos valores que defendemos", escreveu no Facebook.

Pedro Proença acrescenta que o "caminho pode ser longo", mas "a determinação em alertar para os reais valores de convivência desportiva e competitiva é inabalável - e para esta caminhada, estamos todos convocados".

"Teremos de ser intransigentes na defesa destes valores, certos, contudo, que a mudança começa em cada um de nós, na reflexão sobre o que é o desporto e a cidadania. Essa reflexão constituirá uma parte substancial deste caminho. Não desistiremos de defender o que está certo e de reclamar meios e condições para o efetivar. O choro de uma criança, apavorada, agarrada aos braços do seu pai, num estádio de futebol, deveria ser suficiente para nos fazer parar", frisa.

O jogo entre o Estoril e o FC Porto terminou com um empate a uma bola.

Este caso surge dias depois de ter sido noticiado que uma criança terá sido obrigada a despir a camisola do Benfica no jogo frente ao Famalicão, um episódio que mereceu igualmente a condenação do secretário de Estado e de Pedro Proença.