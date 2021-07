GP da Tailândia de MotoGP cancelado devido à pandemia

Estão a ser estudadas alternativas para substituir a etapa tailandesa do Mundial de velocidade © Filip Singer/EPA

Por Lusa 21 Julho, 2021 • 12:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Grande Prémio da Tailândia, previsto para 17 de outubro, foi cancelado devido à pandemia de Covid-19, anunciaram os organizadores da prova do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade.

A Federação Internacional de Motociclismo, a associação das equipas de MotoGP -- a categoria rainha -- e o promotor do evento lamentaram "comunicar o cancelamento do Grande Prémio da Tailândia (...), apesar dos esforços de todas as partes envolvidas" no sentido da realização da prova.

A corrida, que deveria disputar-se no circuito de Burinam, já tinha sido cancelada em 2020, pelo mesmo motivo, e os responsáveis do motociclismo mundial estudam alternativas para substituir a etapa tailandesa do Mundial de velocidade.

O campeonato de MotoGP, no qual compete o português Miguel Oliveira (KTM), já contou com a realização de nove corridas, entre as quais em Portimão, a 18 de abril, vencida pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), e o autódromo algarvio voltará a receber uma segunda prova este ano, a 7 de novembro.