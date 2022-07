GP Douro Internacional decorre de 14 a 17 de julho com o carimbo do JN e d'O Jogo

© Artur Machado / Global Imagens

A apresentação da 2.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional de ciclismo decorreu esta quinta-feira em Lamego. No evento, foi dado a conhecer todos os detalhes da prova que vai para a estrada entre 14 e 17 de julho.

Depois do sucesso da edição inaugural, em 2021, o Grande Prémio Douro Internacional, organizado pelo grupo Global Média, que detém títulos como Jornal de Notícias ou O Jogo, está de volta para colocar na estrada mais uma corrida que alia o desporto à promoção dos territórios.

Durante quatro dias, entre 14 e 17 de julho, um pelotão composto por 17 equipas nacionais e 1 espanhola, vão percorrer 417 quilómetros pelas estradas desta região duriense, contribuindo para a promoção desses territórios através do desporto.

"O JN tem uma longa relação com o ciclismo, e poder levar esta prova às comunidades, cumprindo como o nosso papel de proximidade, é muito importante. Nenhuma modalidade consegue chegar, literalmente, à porta de casa das pessoas", disse Vítor Santos, diretor adjunto do Jornal de Notícias.

Na apresentação da corrida, que aconteceu hoje em Lamego, um dos municípios que vai acolher a prova, juntamente com Tabuaço, Armamar e Resende, e com o apoio do Turismo do Porto e Norte de Portugal entre outros, foi frisada a conjugação de vontades para que a corrida esteja na estrada e ambição de a tornar ainda maior.

A prova, que terá partidas e chegadas na mesma localidade arranca 14 de julho em Tabuaço, no dia seguinte estará em Armamar, e depois em Resende, e termina a 17 de julho em Lamego.

Todos os detalhes desta 2.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional podem ser acompanhados, diariamente, nas edições em papel e nas plataformas digitais dos jornais JN e O Jogo, estando também garantido o acompanhamento na antena da TSF.