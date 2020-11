© China Soccer Weekly (arquivo)

Diego Armando Maradona morreu esta quarta-feira, aos 60 anos, vítima de ataque cardíaco. A lenda do futebol mundial tinha regressado a casa há poucos dias, depois de uma operação a um hematoma subdural.

Maradona, que completou seis décadas a 30 de outubro, deu entrada no hospital no início de novembro em estado anémico, desidratado e deprimido.

De acordo com os órgãos de comunicação argentinos, o antigo futebolista acordou perto das 10h00 (hora argentina), caminhou e voltou a deitar-se. Faleceu pouco depois do meio-dia.

A equipa médica que acompanhava a recuperação do astro argentino deparou-se com o antigo jogador inconsciente.

Nove ambulâncias foram acionadas para a habitação na cidade argentina de Tigre, mas já nada havia a fazer para reverter a situação. O óbito foi declarado no local.

A última aparição pública de Maradona foi no dia do seu aniversário, no jogo do Gimnasia y Esgrima. Quem assistiu à vitória da sua equipa diz que estava habitado e sem forças, segundo o jornal Olé.

"Gracias a la pelota." O desejo de Maradona para a sepultura

Diego Armando Maradona concedeu uma entrevista ao próprio num programa da televisão argentina, em 2005. De Maradona para Maradona, o futebolista revelou que gostava de ter uma morte tranquila, "envelhecendo com os netos".

Questionado sobre o que diria a Maradona no cemitério, El Pibe respondeu "obrigado por teres jogado futebol".

"Foi o desporto que me deu mais alegrias, mais liberdade, como tocar o céu com as mãos", assumiu. "Podiam fazer uma lápide a dizer 'graças à bola'."

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.