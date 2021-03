Grande Prémio de Fórmula 1 e Moto GP do Algarve vão exigir testes negativos a quem quiser assistir

Fórmula 1 em Portimão, junto ao Autódromo Internacional do Algarve © André Vidigal/Global Imagens

A organização do Grande Prémio de Fórmula 1 e Moto GP no Algarve vai exigir um teste Covid negativo a quem quiser assistir às provas. Falta apenas a DGS dar resposta à proposta dos organizadores, adianta esta quarta-feira o jornal Público.

A presidente da Câmara Municipal de Portimão confirma que a proposta do Autódromo Internacional do Algarve passa por exigir um teste à Covid-19 a todos os que pretendem assistir à prova. Isilda Gomes sublinha que não conhece os pormenores do plano enviado à DGS, mas, nos últimos dias, reuniu-se com responsáveis do autódromo e garante que a segurança está em primeiro lugar.

"A proposta seria que toda a gente tivesse um teste negativo", adianta, em declarações à TSF. Tal implica que ninguém poderá entrar no autódromo sem apresentar o resultado negativo e que "o custo do próprio teste ser incluído no bilhete".

A autarca reconheceu ainda que a intenção é também "disponibilizar meios para que quem não fez o teste que o possa fazer o teste in loco para que não tenha problemas no acesso ao autódromo".

Nos últimos dias, a presidente da Câmara Municipal de Portimão esteve reunida com o responsável pelo Autódromo Internacional do Algarve. A TSF procurou mais esclarecimentos junto do engenheiro Paulo Pinheiro, mas sem sucesso.

