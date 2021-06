Grande Prémio do Japão de MotoGP cancelado devido à pandemia de Covid-19

© AFP

O Grande Prémio (GP) do Japão de MotoGP de 2021 foi definitivamente cancelado, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira a promotora do Campeonato do Mundo de velocidade de motociclismo, em comunicado.

A Dorna confirmou ainda a realização do GP das Américas, em Austin, nos Estados Unidos, de 1 a 3 de outubro, o que obrigou a adiar por uma semana o GP da Tailândia, que será disputado de 15 a 17 de outubro.

Por confirmar está ainda o GP da Argentina, no circuito Termas de Rio Hondo, estando a Indonésia como suplente.

São 19 as corridas confirmadas para a edição deste ano do Mundial de MotoGP. Oito delas já se realizaram, destacando-se a vitória do português Miguel Oliveira (KTM), na Catalunha (Espanha).

Miguel Oliveira ocupa o sétimo lugar do campeonato, com 74 pontos, a 57 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

A próxima corrida do Mundial de velocidade de motociclismo disputa-se no próximo fim de semana, em Assen, na Holanda.