Grémio de Porto Alegre recusou 10 milhões de euros por Pepê

O extremo brasileiro de 23 anos que o FC Porto quer trazer para Portugal tem brilhado no campeonato brasileiro e está na lista de Sérgio Conceição.

A notícia começou a circular esta semana na imprensa brasileira, com Pepê, brasileiro do Grémio, associado ao FC Porto.

10 milhões de euros não chegam para contratar Pepê

O presidente do Grémio de Porto Alegre, Romildo Bolzan, explicou ao jornal A BOLA, que a primeira oferta de 10 milhões de euros não chega para comprar o passe do extremo de 23 anos. Pepê está avaliado em 20 milhões de euros.

Romildo Bolzan também revela que o clube brasileiro recusou propostas do Wolverhampton de Inglaterra (15 milhões de euros) e da Atalanta de Itália (12 milhões de euros).

Com estes valores percebe-se que o FC Porto parte com desvantagem para estes últimos dias de mercado de transferências. Quando o treinador dos dragões ainda está a reformular a frente de ataque da equipa. Depois dos lugares de ponta de lança, Sérgio Conceição ainda quer um reforço para as alas.

Pepê substituiu Cebolinha no onze do Grémio

Pepê está identificado pelo clube da cidade Invicta como primeira opção para reforçar o plantel campeão nacional, sabe a TSF, que a direção de Pinto da Costa já tinha sondado os agentes do jogador no passado, voltando agora ao "terreno" para tentar a contratação do jogador.

O extremo, internacional brasileiro sub-20, tem sido o sucessor de Ewerton Cebolinha na equipa do Grémio, que este verão deixou o Grémio para rumar ao Benfica.