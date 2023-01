Grimaldo e Rafa aptos para o dérbi. Schjelderup e Tengstedt precisam de tempo, diz Schmidt

Roger Schmidt © António Cotrim/Lusa

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, confirmou este sábado que Grimaldo e Rafa estão aptos para o dérbi da 16.ª jornada da I Liga de futebol, diante do Sporting, enquanto Schjelderup e Tengstedt necessitam de tempo.

"Todos os jogadores estiveram no treino de hoje. Não temos questões com lesões e, portanto, todos estão disponíveis", garantiu o alemão, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sporting, na sala de imprensa do centro de treinos, no Seixal.

O lateral espanhol e o avançado português encontravam-se em dúvida para o dérbi, na sequência da saída por lesão do primeiro no encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal, com o Varzim (2-0), que o segundo não jogou, devido a uma entorse num pé.

Por outro lado, ficarão ausentes das convocatórias nas próximas "duas a três semanas" os reforços de janeiro, o norueguês Schjelderup e o dinamarquês Tengstedt, que estão sem competir desde a interrupção para o Mundial2022 e precisam de recuperar ritmo.

"Espero que se desenvolvam muito bem aqui no Benfica. É um grande passo para eles, vêm de Ligas escandinavas para um grande clube como o Benfica. São jogadores muito talentosos. Tiveram uma paragem de seis semanas antes do Mundial, estavam a iniciar a pré-época e não estão no melhor nível físico. Não farão parte da equipa nas próximas duas ou três semanas", começou por explicar Roger Schmidt, ao avaliar os futebolistas.

Assim, o técnico considerou que, primeiro, é preciso "moldá-los", além de terem de se "adaptar aos colegas e ao estilo de jogo", com o intuito também de "recuperar a condição física": "É muito exigente jogar pelo Benfica com seis semanas de paragem, é impossível. No futuro, acreditamos nos dois jogadores, que irão evoluir muito rápido".

Antes da antevisão dos 'encarnados', Rúben Amorim anunciou, em Alcochete, que, do lado do Sporting, Morita não está ainda disponível e, por isso, a dupla de meio-campo será composta por Ugarte e Pedro Gonçalves, mas isso, para o Benfica, "nada muda".

"O Sporting tem muita qualidade em todas as posições. Esta temporada, jogámos mais vezes contra este tipo de formação tática [3-4-3], todos os jogos da Liga dos Campeões foram assim. Para nós, não é assim tão importante. Sabemos a qualidade do oponente, ajustámos apenas um pouco nos detalhes, no comportamento tático, mas 90% disso é a pensar em nós mesmos. Respeitamos o Sporting, mas é igual a quando defrontámos o Paris Saint-Germain ou a Juventus. Falamos sempre sobre o nosso jogo", expressou.

O líder Benfica, com 40 pontos, recebe o rival Sporting, na quarta posição, com 28, em partida da 16.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio da Luz, em Lisboa, no domingo, pelas 18:00, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.