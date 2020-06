Grimaldo fora das opções até final da temporada. Gonçalo Ramos nos convocados

Álex Grimaldo e Bruno Lage. © Octavio Passos/Global Imagens

Álex Grimaldo não volta a jogar esta temporada. Lesionado, o jogador do Benfica vai enfrentar uma paragem de dois meses, garante a BTV, televisão oficial do Benfica. O jogador está fora das opções para o jogo com o Rio Ave, numa lista marcada pela estreia do avançado Gonçalo Ramos.

O lateral-esquerdo espanhol está a contas com lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, que sofreu no jogo com Portimonense.

Os encarnados confirmam agora que a paragem do atleta será de dois meses, ou seja, Grimaldo não conta para as opções até final desta temporada. Nuno Tavares deve substituir Grimaldo na jogo dos encarnados frente ao Rio Ave, em Vila do Conde.

Avançado de 19 anos em estreia

Bruno Lage não pode contar no jogo em Vila do Conde com David Tavares - ainda positivo à Covid-19 -,bem como os lesionados Grimaldo e Jardel.

Nos convocados nota para a estreia de Gonçalo Ramos, jovem de 18 anos que pode atuar como médio-ofensivo ou avançado. O jovem jogador foi chamado a treinar com a equipa principal depois de confirmado o fim da II liga. Em 20 jogos pela equipa B das águias, Gonçalo Ramos fez esta temporada quatro golos.

A lista de convocados:

Guarda-redes: Ivan Zlobin, Odysseas e Mile Svilar;

Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, Ferro e Rúben Dias;

Médios: Florentino, Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Adel Taarabt, Gabriel, Samaris, Rafa, Zivkovic, Jota e Chiquinho;

Avançados: Gonçalo Ramos, Dyego Sousa, Vinícius, Seferovic.