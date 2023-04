Grimaldo não garante continuar no Benfica

Grimaldo © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Grimaldo garante que agora o importante é pensar no campeonato para ganhar o título de campeão nacional.

"Estou focado no Benfica. Não sei se vou ficar ou sair, agora estou a pensar no campeonato, que quero ganhar, e mais à frente veremos o que acontece", disse o lateral espanhol na zona mista, depois de o Benfica ter empatado com o Inter de Milão a 3-3, e consequente eliminação da Liga dos Campeões nos quartos-de-final.

Grimaldo também garantiu que o plantel de Roger Schmidt está confiante ara o final da temporada.

"Não temos medo, temos de ganhar os jogos que faltam, é importante que a equipa esteja unida, precisamos de apoio, temos feito uma grande época e só faltam os últimos jogos", alertou o lateral esquerdo num recado para os adeptos apoiarem a equipa nos próximos jogos.