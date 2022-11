Grupo D mexeu até ao fim: França perde, mas passa em primeiro. Austrália assegura oitavos

© Rolex dela Pena/EPA

As seleções de França e da Austrália garantiram esta quarta-feira a passagem aos oitavos de final do Mundial, embora com resultados diferentes. Os franceses, já apurados, perderam frente à Tunísia por 1-0, enquanto os australianos bateram a Dinamarca também por 1-0.

A equipa da Oceânia marcou o único golo da partida aos 60', por Mathew Leckie, e garantiu assim seis pontos e o segundo lugar do Grupo D do torneio.

Já os franceses foram surpreendidos pelo golo solitário de Wahbi Khazri aos 58', valendo a primeira vitória no torneio aos tunisinos, que acabam com quatro pontos no terceiro lugar. Griezmann ainda marcou aos 90+8', mas a jogada foi anulada.

A Dinamarca acaba o torneio como uma das maiores deceções, aos fechar a fase de grupos com um único ponto.

Com esta classificação final, a França vai encontrar nos oitavos de final o segundo classificado do Grupo C - que inclui Polónia, Argentina, Arábia Saudita e México - e os australianos encontram o vencedor do mesmo grupo.