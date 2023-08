Guarda-redes Courtois fez rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

© Paul Ellis/AFP

O guarda-redes belga do Real Madrid Thibaut Courtois fez uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai ser operado, anunciou esta quinta-feira o clube espanhol.

"Após os exames realizados ao nosso jogador Thibaut Courtois, diagnosticou-se uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador vai ser alvo de intervenção cirúrgica nos próximos dias", lê-se numa curta nota divulgada pelos merengues no site oficial.

De acordo com a imprensa espanhola, a lesão ocorreu durante um treino do Real Madrid e o guardião de 31 anos terá abandonado o relvado a chorar. Vai falhar não só o arranque de época, mas também dificilmente deverá regressar às balizas em 2023, devido à gravidade da lesão.

Além dos jogos da Liga espanhola, é esperado que guarda-redes belga falhe a campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões do Real Madrid, bem como o resto da campanha da Bélgica no apuramento para o Euro 2024.

A iniciar a sexta época ao serviço do Real Madrid, o guarda-redes internacional belga formado no Genk e com passagens por Atletico Madrid e Chelsea foi distinguido como guarda-redes do ano em 2018 e fez parte da equipa do ano de 2022 da FIFA.