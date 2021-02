Guarda-redes de andebol do FC Porto sofre paragem cardiorrespiratória durante treino

Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto © Petr David Josek/AFP

Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto, teve uma paragem cardiorrespiratória durante o treino, revelou o clube, em comunicado, esta segunda-feira.

"O atleta de andebol Alfredo Quintana sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado. O FC Porto atualizará a situação clínica do atleta assim que houver novidades", pode ler-se na nota do clube azul e branco.

O guardião de 32 anos é luso-cubano e chegou ao clube português há 11 anos. Depois de ser naturalizado português passou a ser também presença indiscutível na seleção nacional.