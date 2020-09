Guarda-redes do Benfica infetado com covid-19

© Jasper Jacobs/BELGA/AFP

O guarda-redes do Benfica Miles Svilar está infetado com covid-19, revelou este domingo o clube no boletim médico, e é baixa para o jogo frente aos gregos do PAOK, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões em futebol.

O guarda-redes belga, de 21, surge no boletim com a indicação de "infeção covid-19", sendo baixa certa para o jogo de terça-feira, tal como Jardel e Samaris, estes devido a lesão.

O defesa Jardel está a contas com uma "entorse no joelho esquerdo", e o médio Samaris sofre de uma "tendinopatia do Aquiles à direita", acrescenta a informação clínica.