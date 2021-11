Guarda-redes do Boavista entra no Guinness com lançamento mais longo de sempre

© Miguel Pereira/Global Imagens

O guarda-redes internacional iraniano Alireza Beiravand entrou no Guinness World Records por ter feito o lançamento de bola mais longo com a mão durante um jogo oficial de futebol, anunciou esta quinta-feira o Boavista, da I Liga portuguesa.

O guardião, de 29 anos, enviou a bola a uma distância de 61 metros e 66 milímetros durante a receção do Irão, então treinado por Carlos Queiroz, à Coreia do Sul (1-0), em Teerão, em 11 de outubro de 2016, num encontro relativo à segunda fase de qualificação asiática para o Mundial2018.

O guarda-redes entrou para o livro de recordes pelo lançamento de bola mais longo com a mão num jogo oficial ⚽



Alireza Beiravand, que chegou esta época ao Boavista, emprestado pelos belgas do Antuérpia, e soma seis jogos, partilhou a distinção do Guinness World Records com o plantel do Boavista antes do treino desta quinta-feira, em pleno relvado do Estádio do Bessa.

Conhecido pela capacidade de lançar a bola com a mão a longas distâncias, o guarda-redes dos 'axadrezados' conta 49 internacionalizações pelo Irão e destacou-se no Mundial2018, ao defender uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo no empate entre Irão e Portugal (1-1), da terceira e última jornada do Grupo B, em Saransk, na Rússia.

O Boavista, 10.º colocado, com 11 pontos, visita o Arouca, 12.º, com 10, no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, em Arouca, em encontro da 12.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.