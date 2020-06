Guarda-redes do Famalicão testa positivo para Covid-19

Rafael Defendi não jogou por estar infetado © Miguel Pereira/Global Imagens

O guarda-redes do Famalicão testou positivo para a covid-19. Rafael Defendi não jogou esta noite frente ao Gil Vicente por sugestao da Direção-Geral da Saúde, depois de ter feito um primeiro teste inconclusivo

Entretanto, o médico da equipa confirmou que o jogador testou positivo num segundo rastreio. No final do jogo com o Gil Vicente, Diogo Gomes diz que o jogador era assintomático para covid-19 e já tinha tido contacto com o vírus.

"Durante a tarde, fomos informados pelas autoridades de saúde que o atleta não precisava de cumprir isolamento e que poderia participar no jogo, devido aos antecendentes que tinha, com contacto prévio com o vírus e testes com pesquisa de anticorpos positiva. Nesse sentido, fizemos as nosssa digilências para o ter na partida, até que, momentos antes da partida, fomos informados que o atleta não estaria autorizado a participar. Cumprimos com aquilo que nos foi dito e o atleta não esteve presente no jogo", disse o médico do clube.

Defendi ficou de fora no jogo que acabou com a vitória do Famalicão sobre o Gil Vicente, mas foi titular há uma semana frente ao FC Porto.

Com a vitória de hoje (3-1), o Famalicão está no quinto lugar do campeonato, com 43 pontos, os mesmos que o Sporting, enquanto o Gil Vicente somou a segunda derrota consecutiva e está em 10.º lugar, com 30 pontos.