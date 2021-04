Jogador do FC Porto testa positivo à Covid-19

© Pedro Correia/Global Imagens

O guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, está infetado com Covid-19, noticia O Jogo.

O jogador de 21 anos não apresenta sintomas e já está em isolamento, acrescenta o jornal.

Diogo Costa, internacional sub-21 português, está assim fora do jogo do FC Porto, referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões com o Chelsea, marcado para quarta-feira (20h00), em Sevilha.

Os convocados do FC Porto:



Guarda-redes: Marchesín, Cláudio Ramos e Meixedo;



Defesas: Pepe, Diogo Leite, Carraça, Manafá, Mbemba, Sarr, Zaidu e Nanu;



Médios: Loum, Uribe, Grujic, Baró, Otávio e Fábio Vieira;



Avançados: Corona, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Francisco Conceição, Evanilson, Marega e Díaz.