Guarda-redes Manuel Neuer termina a época após lesionar-se a esquiar

O guarda-redes internacional alemão Manuel Neuer, do Bayern Munique, vai estar afastado da competição ate final da época, devido a uma lesão grave numa perna, sofrida enquanto esquiava, anunciou este sábado o futebolista.

"Olá, malta. O que é que posso dizer? O final do ano podia, definitivamente, ter corrido melhor. Enquanto tentava espairecer a cabeça e praticar ski, sofri uma fratura na canela. Ontem [na sexta-feira], a operação correu bem. Muito obrigado aos médicos! Magoa-me saber que, para mim, a época terminou", escreveu o guardião, nas redes sociais.

A lesão do capitão da seleção alemã, que soma 116 internacionalizações, ocorreu pouco mais de uma semana depois de a 'mannschaft' ter sido afastada do Mundial2022, depois de ter terminado na terceira posição o Grupo E, da primeira fase da competição.

Esta temporada, Manuel Neuer, de 36 anos, disputou 16 jogos ao serviço do Bayer Munique, clube que representa desde a temporada 2011/12, depois de ter alinhado no Schalke04, clube no qual se formou.