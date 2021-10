Guerreiro e Trincão dispensados da seleção, Nélson Semedo chamado por Fernando Santos

© AFP

O lateral Nélson Semedo foi esta quarta-feira chamado à seleção portuguesa, que ficou privada de Raphaël Guerreiro e Trincão, ambos dispensados, para os jogos com Qatar e Luxemburgo, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) através do site oficial.

De acordo com a nota publica pela FPF, o lateral do Borussia Dortmund "apresentou queixas" durante o treino de hoje e "o exame médico a que se submeteu confirmou que não estaria disponível a tempo" dos próximos compromissos da seleção nacional.

Já Francisco Trincão, que tinha sido convocado na terça-feira, teve um teste antigénio com resultado positivo para o novo coronavírus na chegada à concentração e já abandonou o estágio da equipa das 'quinas', na Cidade do Futebol.

De resto, o jogador do Wolverhampton nem sequer participou na sessão de trabalho de hoje, tendo sido "imediatamente colocado ao cuidado da Unidade de Saúde e Performance da FPF", sendo que o diagnóstico positivo inicial "foi confirmado posteriormente por um teste RT-PCR".

Face à indisponibilidade dos dois atletas, o selecionador Fernando Santos optou por chamar o lateral-direito Nélson Semedo, que também alinha nos 'wolves'.

Na terça-feira, o técnico já tinha ficado privado do central Domingos Duarte (Granada) e do avançado Rafa (Benfica), ambos com problemas físicos, tendo chamado José Fonte, Rafael Leão e Trincão.

A seleção portuguesa joga com o Qatar no sábado, às 20:15, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, às 19:45, para o grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

Portugal lidera o grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing).

- Médios: João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Matheus Nunes (Sporting) e William Carvalho (Betis, Esp).

- Avançados: André Silva (Leipzig, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).